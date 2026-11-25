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El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, desgranó este miércoles los éxitos "históricos" del fútbol español en "su año dorado" durante el encuentro que mantuvo con unos 150 estudiantes que cursan actualmente diversos masters de especialización y grado en el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE).

Acompañado por el CEO del ISDE, Juan José Sánchez Puig, Louzán explicó a los estudiantes el funcionamiento de la RFEF, y destacó alguno de los valores fundamentales para su éxito, como "el trabajo constante, el sentido común, trabajar en equipo, escuchar y cumplir los compromisos adquiridos".

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Durante hora y media, el dirigente repasó todos los éxitos "históricos del fútbol español en su año dorado", número 1 del ranking mundial actualmente, así como los momentos más emotivos del Mundial, como la final ante Argentina con la victoria de España en un partido visto por más de 2.000 millones de espectadores, según el comunicado de la RFEF.

Louzán también puso en valor lo que supone el fútbol en España y ensalzó el papel de los y las entrenadoras dentro de este ecosistema. "Gracias a ellos hemos logrado este éxito único", concluyó Louzán durante el encuentro.