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Fráncfort (Alemania), 25 nov (EFE).- La Bolsa de Fráncfort bajó este miércoles un 1,26 % ante la fuerte caída de las tecnológicas, los nuevos aranceles de EE.UU. y la revisión a la baja de las cifras de crecimiento de Alemania del tercer trimestre.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió al cierre un 1,26 %, hasta 24.702,13 puntos.

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EE.UU. anunció nuevos aranceles a 14 economías, incluidas China, Japón y la Unión Europea (UE), de hasta el 20 %, lo que ha desencadenado una aversión al riesgo.

El crecimiento económico de Alemania en el tercer trimestre, del 0,1 % respecto al trimestre anterior, resultó ser más débil de lo que se había considerado inicialmente (0,2 %).

Se mantiene en los mercados la preocupación por la inflación y las subidas de los tipos de interés, así como las dudas sobre la rentabilidad de las grandes inversiones en inteligencia artificial.

El fabricante de chips Infineon bajó un 6,5 %, hasta 40,90 euros, la empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, perdió un 4,6 %, hasta 112,46 euros, y la constructora Hochtief, controlada por ACS, cayó un 3,4 %, hasta 325,60 euros.

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Un estudio de JP Morgan impulsó al alza en bolsa al sector automovilístico porque ve potencial para una estabilización de las ventas de los fabricantes alemanes de la gama alta en China y recomienda la compra de sus acciones.

El grupo Volkswagen subió un 4,6 %, hasta 65,24 euros, mientras BMW ganó un 3,7 %, hasta 55,24 euros. EFE