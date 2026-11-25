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Ciudad de México, 25 nov (EFE).- Autoridades mexicanas aseguraron un total de 18,67 millones de cigarrillos presuntamente ilegales en dos operaciones de inspección realizadas en la aduana portuaria de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, oeste del país, informó este miércoles el Gabinete de Seguridad.

Según detallaron en un comunicado conjunto, la primera intervención ocurrió durante la revisión de un contenedor donde los agentes hallaron 861 bultos con 10,33 millones cigarrillos que presentaban irregularidades en materia de derechos de propiedad intelectual.

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Los decomisos fueron ejecutados por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En una segunda operación, derivada de mecanismos de análisis de riesgo e inspección física, el personal aduanero localizó otros 834 bultos con 8,34 millones de cigarrillos procedentes de Singapur, cuya presunta falsificación permitió impedir su ingreso al mercado nacional.

Ambos cargamentos quedaron bajo resguardo en el recinto fiscalizado correspondiente mientras avanzan los procedimientos legales aplicables por violaciones a la propiedad intelectual.

Las instituciones federales destacaron que estas acciones forman parte de los controles permanentes para evitar la comercialización de productos falsificados, combatir el comercio ilícito y fortalecer la seguridad en las aduanas del país.

El puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los principales puntos de entrada comercial del Pacífico mexicano, se ha convertido en un foco prioritario de vigilancia para la Marina y las autoridades aduaneras ante el ingreso recurrente de mercancía ilícita procedente de Asia.

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Estos aseguramientos se enmarcan en el refuerzo de la estrategia de seguridad del Gobierno mexicano contra las finanzas y la logística del crimen organizado, en un contexto marcado por la caída de los homicidios dolosos a nivel nacional pero con persistentes focos de violencia regional y presiones de Estados Unidos para frenar las redes de contrabando y narcotráfico. EFE