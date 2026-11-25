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Río de Janeiro, 25 nov (EFE).- Casi tres de cada diez municipios brasileños utilizaban basureros a cielo abierto para depositar sus residuos en 2024, pese a que en agosto de ese año venció el último plazo legal para acabar con este tipo de vertederos, según un informe divulgado este miércoles por el Gobierno.

La Encuesta Nacional de Saneamiento Básico de 2024, elaborada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), destacó, que el porcentaje de municipios del país que ofrece el servicio de recogida selectiva de basura subió desde el 17,9 % en 2008 hasta el 48,1 % en 2024.

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De acuerdo con el organismo, 1.429 municipios brasileños, equivalentes al 25,7 % de los 5.561 que cuentan con servicios de limpieza urbana y gestión de residuos, todavía tenían basureros a cielo abierto dentro de sus territorios en 2024.

Si se incluyen las localidades que depositaban sus residuos en vertederos irregulares de municipios vecinos, la cifra asciende a 1.562, el 28,9 %.

La situación es especialmente preocupante en el norte del país, donde el 69,2 % de los municipios utilizaba este sistema de eliminación de residuos.

Tales basureros persisten pese a que la legislación brasileña sobre residuos sólidos de 2010 estableció la obligación de sustituir los basureros a cielo abierto y otros sistemas inadecuados por instalaciones ambientalmente seguras.

El último plazo para cumplir esa exigencia, que contemplaba a los municipios de menos de 50.000 habitantes, venció el 2 de agosto de 2024.

En contrapartida, la recogida selectiva de residuos ha experimentado una expansión en Brasil. Un total de 2.675 municipios, el 48,1 %, declararon que disponían de alguna actividad de recogida selectiva.

En la región norte, la más preocupante, ese servicio pasó del 4,7 % de los municipios en 2008 al 24,7 % en 2024.

Sin embargo, las diferencias regionales siguen siendo importantes. La recogida selectiva está presente en el 74,5 % de los municipios del sur y en el 54 % de los del sureste, pero solo en el 33,4 % de los del nordeste y el 24,7 % de los del norte.

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El estudio también constató que el 67,3 % de los municipios con recogida convencional no pesa los residuos que recoge, una carencia que dificulta la planificación de políticas de reciclaje y gestión ambiental. EFE