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Las autoridades de Ucrania han informado este miércoles de que al menos una persona ha muerto y cuatro han resultado heridas a causa de un bombardeo perpetrado por las fuerzas rusas contra la localidad de Malinska, en la provincia de Yitomir, situada en el norte del país.

El gobernador provincial, Vitali Bunechko, ha indicado en un comunicado que el ataque ha tenido lugar a primera hora del día y ha acusado al Ejército de Rusia de "atemorizar a la población local".

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Así, ha lamentado daños en las instalaciones de una empresa y en un aparcamiento. "Desafortunadamente, ha muerto una persona y varias han tenido que ser hospitalizadas en un centro médico cercano", ha manifestado, antes de afirmar que un edificio residencial también ha sufrido daños.

"Se han puesto en marcha todos los servicios necesarios para atender la emergencia en el lugar de los hechos", ha apuntado Bunechko, que ha pedido no ignorar "las alertas antiaéreas", habida cuenta de la "amenaza que suponen" los ataques ejecutados por el Ejército de Rusia.

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La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado en un comunicado que las tropas rusas han lanzado 112 drones en su última oleada de ataques, antes de afirmar que 88 han sido destruidos. Sin embargo, ha confirmado impactos en 18 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otros trece lugares.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado ataques con drones contra "infraestructura de transportes" e "instalaciones del complejo militar-industrial" de Ucrania. Además, ha apuntado que entre los objetivos atacados figuran además "buques desplegados en interés de las Fuerzas Armadas ucranianas".

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La cartera ha especificado en un comunicado publicado a través de redes sociales que estos objetivos se encontraban en las provincias de Zaporiyia, Chernígov y Dnipropetrovsk, así como cerca del puerto de Chornomorsk, en la provincia de Odesa. Sin embargo, no ha reivindicado ataques contra Yitomir.