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Bogotá, 23 nov (EFE).- La explosión de un vehículo bomba frente al edificio de la Gobernación del departamento de Meta en Villavicencio (centro de Colombia) ha provocado la noche de este lunes al menos doce heridos y graves daños materiales en los edificios adyacentes.

Según reportan medios locales, la explosión se produjo sobre las 9:30 de la noche (2:30 GMT del martes) en la plaza de la gobernación. Las primeras imágenes muestran fachadas arrancadas por la deflagración, techos levantados y un gran cráter en el suelo, todo en medio de una profunda oscuridad.

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Hasta el lugar de los hechos se han desplazado equipos de emergencia para tratar de asistir a las víctimas y los hospitales de Villavicencio se han puesto en estado de alarma para atender a los damnificados. EFE