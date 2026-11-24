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El primer ministro del Kurdistán iraquí, Masrur Barzani, ha tachado este martes de "inaceptable" la intención de las autoridades estatales de Irak de controlar los yacimientos y los pasos fronterizos en la región semiautónoma en el marco de las iniciativas puestas en marcha en medio de la investigación abierta por un presunto contrabando de petróleo a Irán.

En declaraciones a la prensa recogidas por la cadena kurda Rudaw, el primer ministro kurdo ha expresado su "sorpresa" con la batería de medidas anunciada por el primer ministro iraquí, Alí al Zaidi, insistiendo en que "no se corresponde con el contenido de las conversaciones mantenidas anteriormente con las autoridades de Bagdad".

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"Sus delegaciones vinieron a reunirse con nosotros y nos transmitieron diversos mensajes cuyo objetivo era resolver los problemas sobre la base de la Constitución. Lo ocurrido hoy es verdaderamente sorprendente e inaceptable bajo cualquier circunstancia", ha criticado.

Barzani ha insistido en las "obligaciones y derechos constitucionales" de los que goza la región, por lo que ha pedido que Bagdad los respete y "todos ellos se apliquen como corresponde". "Por supuesto, cumpliremos las obligaciones que nos corresponden, pero no aceptaremos nada que esté fuera del marco de la Constitución", ha insistido.

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De este modo, y pese a expresar su repulsa por la serie de medidas anunciadas por Bagdad, ha tendido la mano al primer ministro iraquí para continuar las conversaciones y adoptar medidas que se ajusten al ordenamiento iraquí y respete las particularidades de la región semiautónoma.

"No hemos cerrado la puerta al diálogo y creemos que todo debe resolverse mediante el diálogo, pero este debe estar basado en la Constitución. No se puede actuar de manera unilateral ni vulnerar los derechos constitucionales", ha señalado, haciendo un "llamamiento" a Bagdad y todas las instituciones en Irak para "mantener las conversaciones pertinentes sobre la base de la Constitución", vaticinando que si se ciñen al texto constitucional se llegará a buen puerto.

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Así las cosas, ha advertido de que "cualquier medida que no sea constitucional resulta completamente inaceptable para la región del Kurdistán".

Al Zaidi ha anunciado este martes una serie de medidas destinadas a consolidar el control estatal de los yacimientos de petroleo en la región semiautónoma, así como para reforzar el sellado de las fronteras tomando el mando de los pasos fronterizos.

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Este paso llega en medio de la investigación abierta por un presunto contrabando de petróleo a Irán, motivo alegado por las fuerzas estatales para entrar en la localidad de Jurf al Nasr, controlada por las milicias proiraníes Kataib Hezbolá.

Junto a las medidas para centralizar la gestión de las explotaciones y refinerías, así como las autorizaciones de exportación a través de Ministerio Federal de Petróleo, Al Zaidi ha tomado represalias contra numerosos altos cargos y funcionarios iraquíes, empezando por el director de la Autoridad de Puertos Fronterizos y puestos policiales en Kirkuk como el comandante de operaciones y el jefe de la Policía, que han sido destituidos por "no haber dado seguimiento al contrabando de productos petrolíferos".

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