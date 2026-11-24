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Georgetown, 24 nov (EFE).- El presidente de ExxonMobil Guyana, Alistair Routledge, expresó este martes su esperanza en que acabe la disputa fronteriza con Venezuela por el territorio del Esequibo para poder explorar nuevos yacimientos petroleros.

"Esperamos con ansias el día en que podamos realizar actividades de exploración al norte de la línea de los 70 grados", comentó en rueda de prensa Routledge, refiriéndose a la zona septentrional del bloque Stabroek.

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La compañía no ha podido todavía acceder a esta zona debido a la controversia fronteriza, pero tiene previsto comenzar las labores de exploración a partir de 2027 si la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ratifica el laudo de 1899, que estableció la frontera entre Guyana y Venezuela.

"Estamos plenamente convencidos -al igual que Guyana- de que la situación del territorio, es decir, la frontera terrestre, está muy clara", afirmó el presidente de ExxonMobil Guyana, una compañía registrada en el país sudamericano pero que opera bajo la estadounidense ExxonMobil.

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Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en hidrocarburos, comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guayana Británica y que décadas después Venezuela declaró nulo.

Guyana presentó el caso ante la CIJ en 2018, buscando la confirmación de la validez legal del laudo de 1899. El tribunal celebró audiencias sobre el fondo del asunto en mayo de 2026 y actualmente se encuentra deliberando para dictar sentencia.

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"El caso ante la CIJ marca el final del camino", señaló Routledge, añadiendo que corresponde a la comunidad internacional -incluido Estados Unidos- transmitir a los dirigentes venezolanos que "ha llegado el momento de pasar página".

Routledge insistió, no obstante, en que ExxonMobil Guyana no participa directamente en ninguna conversación entre Guyana y Venezuela sobre la disputa ya que "las fronteras entre países deben ser resueltas por las naciones soberanas".

Así respondió al ser preguntado por recientes informaciones que indicaban que un funcionario estadounidense planteó a Georgetown la posibilidad de ceder a Caracas parte del Esequibo, que ocupa dos terceras partes de Guyana.

Tras estas informaciones, el Gobierno de Estados Unidos aseguró que sigue respetando el laudo de 1899 y que su postura sobre la disputa fronteriza no ha cambiado.

Por su parte, el Gobierno de Guyana rechazó cualquier diálogo bilateral con Venezuela sobre el Esequibo, insistiendo en que la controversia debe resolverse ante la CIJ. EFE