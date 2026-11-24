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El Ministerio de Defensa de Turquía ha anunciado este martes que cinco ocupantes de un helicóptero militar de entrenamiento han muerto al estrellarse el aparato en el noroeste del país.

El helicóptero es un AS532 con capacidad para más de una veintena de tripulantes. El aparato se estrelló al poco de despegar de una base en Eskisehir, de acuerdo con el Ministerio.

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"Cinco de nuestros heroicos compañeros de armas, tripulantes del helicóptero de la Fuerza Aérea que se estrelló durante un vuelo de entrenamiento, han fallecido en acto de servicio", ha anunciado. El presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, ya ha enviado sus condolencias a las familias de los fallecidos.

Los bomberos han llegado ya al lugar del siniestro en busca de supervivientes mientras los investigadores militares han comenzado con las pesquisas.