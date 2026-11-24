Guardar

Toronto (Canadá), 24 nov (EFE).- El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, advirtió este martes de que el encarecimiento del petróleo provocado por la guerra en Oriente Medio seguirá alimentando la inflación en 2027, a medida que las empresas trasladen a los consumidores el aumento de sus costes.

Macklem explicó durante un discurso en Toronto que, aunque los precios del crudo han descendido en las últimas semanas, las presiones inflacionarias derivadas del encarecimiento de la energía se han acumulado desde la primavera.

PUBLICIDAD

"Hasta ahora, las empresas han absorbido en gran medida el aumento de los costes de producción y transporte", señaló Macklem.

Sin embargo, el gobernador indicó que la experiencia histórica y las encuestas realizadas por el banco central apuntan a una mayor repercusión de esos costes en los precios de consumo durante el próximo año.

"Este efecto de segunda ronda del choque petrolero contribuirá a la persistencia de la inflación", añadió.

La inflación canadiense se ha situado en torno al 3 % desde abril, mientras que el Banco de Canadá elevó en octubre el tipo de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,5 %.

Macklem también alertó de que el mundo está cada vez más expuesto a perturbaciones de la oferta como consecuencia de los conflictos bélicos y comerciales, los fenómenos meteorológicos extremos y la irrupción de la inteligencia artificial (IA).

En este contexto, el gobernador presentó las conclusiones de la revisión del marco de política monetaria de Canadá para el periodo 2027-2031, que mantiene el objetivo de inflación en el 2 %, dentro de una horquilla del 1 % al 3 %.

PUBLICIDAD

La revisión concluye que el banco central deberá estar preparado para responder con mayor rapidez y contundencia ante perturbaciones persistentes de la oferta.

Canadá afronta actualmente las consecuencias simultáneas del encarecimiento de la energía y de la guerra arancelaria con Estados Unidos, su principal socio comercial. EFE