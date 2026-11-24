08/04/2026 Policía Nacional de Ciudad Real. POLITICA CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA EUROPA CIUDAD REAL AUTONOMÍAS POLICÍA NACIONAL

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La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un varón por la presunta comisión de un delito de corrupción de menores. El autor, mayor de edad, contactó con una menor de 13 años a través de redes sociales y tras mantener varias conversaciones con dos perfiles diferentes, la indujo a que enviara fotos y vídeos de contenido sexual.

La investigación policial se realizó por los agentes especializados en la investigación de los delitos tecnológicos de la Comisaría Provincial de Ciudad Real, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

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Las primeras averiguaciones permitieron determinar que los dos perfiles desde los que habían contactado con la menor eran utilizados por la misma persona, en los que se hacía pasar por dos niñas menores que tras un acercamiento inicial conminaban a sus víctimas a que les facilitasen material gráfico de contenido sexual.

Las pesquisas policiales y el monitoreo de la red social en cuestión, permitió a los agentes analizar los diferentes perfiles y responsables ocultos tras esas identidades, localizando finalmente al máximo responsable ubicado en Suiza. Una operación conjunta de la Policía Nacional e Interpol permitió situarlo en Suiza, país en el que residía la mayor parte de su tiempo.

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Se trataba de un delincuente reincidente en la comisión de delitos de corrupción de menores, que fue finalmente detenido por la Policía Nacional y puesto a disposición judicial en uno de sus viajes a Madrid capital.