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Pekín, 24 nov (EFE).- China anunció este martes la suspensión durante dos meses de la prohibición de exportar a Estados Unidos galio, germanio, antimonio y otros materiales de "doble uso", medida que ya había sido suspendida durante un año desde noviembre de 2025.

En un breve comunicado publicado en su página web, el Ministerio chino de Comercio indicó que la mencionada prohibición queda sin efecto desde el 28 de noviembre hasta el 27 de enero de 2027, una medida que se produce en un contexto de relajación de medidas por parte de Pekín.

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A comienzos de este mes China alargó durante dos meses la suspensión de los aranceles adicionales del 24 % sobre bienes estadounidenses y de las tasas portuarias específicas para buques vinculados a ese país, como parte de la prórroga de la tregua comercial pactada en septiembre.

La orden original, que data de diciembre de 2024, prohibía "la exportación de artículos de uso doble relacionados con el galio, el germanio, el antimonio y los materiales superduros a Estados Unidos, así como controles "más estrictos" a la venta de productos de grafito al país norteamericano.

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La segunda cláusula del anuncio, donde figura este control, ya había sido suspendida durante un año a partir de noviembre de 2025, mientras que el primer apartado, que prohíbe la exportación de productos de doble uso a usuarios militares estadounidenses o para fines militares, sigue en vigor.

A mediados de 2023 China obligó a solicitar licencias específicas para vender al exterior galio y germanio -metales clave para la fabricación de chips y de los que Pekín es el mayor productor mundial- y que posteriormente se ampliaron a algunos productos de "uso doble" de grafito y al antimonio.

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En diciembre de 2024, China emitió la mencionada orden de limitar la exportación de todos esos materiales a EE.UU. en respuesta a las restricciones anunciadas por Washington para frenar la capacidad del gigante asiático de desarrollar microchips avanzados.

La actual suspensión llega menos de una semana después de que el presidente chino, Xi Jinping, y el estadounidense, Donald Trump, se encontraran en la ciudad china de Shenzhen, donde se desarrolló el pasado miércoles y jueves la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). EFE

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