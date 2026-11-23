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Jerusalén, 28 nov (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, felicitó este lunes a Jensen Huang por su regreso al cargo de presidente y consejero delegado de la empresa tecnológica estadounidense Nvidia, según informó la oficina presidencial en un comunicado.

Durante una conversación telefónica, el mandatario le expresó su "reconocimiento por la prolongada inversión de Nvidia en Israel, lo cual refleja la posición de Israel como líder mundial en innovación y tecnología", según la nota.

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"El presidente Herzog le deseó éxito a Huang en esta nueva etapa y manifestó su esperanza de que ambos puedan reunirse pronto, ya sea en Israel o en el extranjero", añade el comunicado.

La reacción del mandatario israelí se produce después de que el Consejo de Administración de Nvidia acordara por unanimidad restituir a Huang como presidente y consejero delegado de la compañía, una decisión que también fue celebrada por el primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

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La decisión de Nvidia de restituir a Huang se produjo menos de dos semanas después de su dimisión. Huang había renunciado tras admitir que le había sido infiel a su esposa, en medio de acusaciones que incluían aventuras con una presunta espía china y con dos empleadas de Nvidia.

Huang dejó la compañía el 12 de noviembre envuelto en el escándalo por sus infidelidades con Alice Huang, ejecutiva de la empresa Megaspeed, a quien los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan de ser una espía de Pekín, y con una empleada de Nvidia.

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Nvidia mantiene en Israel su principal centro de operaciones fuera de Estados Unidos, con miles de empleados dedicados a investigación y desarrollo. Su presencia se consolidó en 2020 con la compra de la tecnológica israelí Mellanox por unos 7.000 millones de dólares. EFE