EEUU INMIGRACIÓN
Los Ángeles - La detención en el aeropuerto de Seattle de un padre y su hija, ambos mexicanos y sin antecedentes penales, según sus abogados, ha reavivado la polémica por los operativos migratorios de ICE y la falta de identificación de sus agentes, denunciada por autoridades locales y organizaciones defensoras de los inmigrantes.
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NVIDIA CRISIS
Washington - La tecnológica estadounidense Nvidia restituyó este lunes a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo, menos de dos semanas después de su renuncia tras revelarse su relación extramatrimonial con una empresaria china acusada de espionaje, en una decisión unánime de su Consejo de Administración que recibió el respaldo del presidente Donald Trump.
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IRÁN GUERRA
Washington - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, país que ha actuado como importante mediador para tratar de poner fin a la guerra de Irán.
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PREMIOS EMMY INTERNACIONAL
Nueva York - Se entregan en Nueva York los premios Emmy Internacional, en los que compiten por el premio a mejor actor el español Javier Cámara por 'Yakarta' y el argentino Ricardo Darín por 'El eternauta', así como varias producciones televisivas españolas y latinoamericanas en categorías de miniserie, comedia, drama, telenovela o documental deportivo.
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AGENDA INFORMATIVA
Washington.- EEUU GOBIERNO.- El presidente Donald Trump ofrece un discurso "sobre la protección de las familias estadounidenses" en el Departamento de Justicia.
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