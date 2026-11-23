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Al menos un trabajador de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha muerto y otros tres han resultado heridos a causa de un ataque del Ejército de Israel contra Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

"Confirmamos que hoy ha muerto un empleado de UNRWA y que otros tres han resultado heridos en Yabalia", ha señalado en declaraciones concedidas a Europa Press la directora ejecutiva de UNRWA Comité Español, Raquel Martí, quien ha detallado que "los informes iniciales apuntan a que el ataque alcanzó un objetivo situado en la calle, cerca de un pozo de agua donde se encontraba personal de UNRWA y un guardia".

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"El personal estaba realizando sus tareas habituales relacionadas con el funcionamiento del pozo", ha subrayado Martí, quien ha lamentado que un total de 397 trabajadores de la agencia en Gaza "han sido asesinados desde el comienzo de la ofensiva" israelí contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Según el diario palestino 'Filastin', el fallecido ha sido identificado como Adel al Helu, quien se encontraba trabajando como parte de un equipo de la agencia internacional en el área de Al Tuba del campamento de refugiados de Yabalia, el más grande del enclave costero palestino.

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Por otra parte, al menos dos palestinos han muerto y otros siete han resultado heridos en otro bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra Al Katiba, al oeste de la ciudad de Gaza (norte), sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado por ahora sobre estos ataques.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este mismo lunes en cerca de 1.680 los palestinos muertos a causa de ataques ejecutados por el Ejército de Israel desde la entrada en vigor del citado acuerdo de alto el fuego.

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El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado además que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.746 muertos y 176.234 heridos, entre denuncias sobre los reiterados ataques del Ejército israelí pese al citado acuerdo.