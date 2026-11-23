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La Unión Europea ha incluido al fundador de la organización terrorista neonazi 'The Base' (La Base), Rinaldo Nazzaro, en la lista de personas sancionadas con la prohibición de entrar en suelo comunitario y la congelación de haberes.

La organización de extrema derecha forma parte de la lista negra terrorista de los Veintisiete desde 2024 y Nazzaro, también conocido como Norman Spear o Roman Wolf, está vinculado a su fundación en 2018 y considerado el líder del grupo, según ha informado en un comunicado el Consejo de la UE.

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Con la decisión anunciada este lunes, Nazzaro --nacido en Estados Unidos-- no sólo queda vetado del territorio comunitario, sino que también queda prohibido a otros actores en la UE faciltarle fondos o cualquier otro recurso económico, ya sea directa o indirectamente.

Con la inclusión del líder de 'The Base', son ya 14 personas y 23 grupos y entidades sometidas a las medidas coercitivas contra el terrorismo de la Unión Europea.