Hace una semana salía a la luz que, después de 9 mneses de discreta relación, Tamara Gorro había puesto punto y final a su historia de amor con Cayetano Rivera. El motivo principal, como revelaban sus compañeros en 'Y ahora Sonsoles', que tras un año especialmente complicado por sus problemas de salud, la influencer necesitaba priorizarse a ella y a sus hijos. Una ruptura que no sería definitiva, ya que ambos seguirían queriéndose mucho y hablando prácticamente a diario, y sobre la que se pronunciaba la de Móstoles en su reaparición en su programa el pasado miércoles, cuando sin entrar en detalles confesaba que sus prioridades han cambiado y "primero están mis hijos, yo y mi trabajo, y después el resto del mundo".
Además, dedicaba unas bonitas palabras a Cayetano en respuesta al comunicado que horas antes compartía en redes sociales pidiendo respeto para Tamara al desvelar que "hay circunstancias que requieren tiempo y espacio, pero no lo cambian todo: que tenga que ser de nuestra historia lo decidiremos nosotros, pero nadie conoce lo que hemos vivido como para opinar y mucho menos para juzgarnos". "Es un gesto de caballero. Es una persona extremadamente buena que se proecupa por todo el mundo. Le adoro" confesaba la creadora de contenido, sin aclarar si se plantea darle una segunda oportunidad en un futuro.
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Este fin de semana la periodista Lorena Vázquez -compañera de Tamara en 'YAS'- ha dado más datos sobre su ruptura en el programa 'D'Corazón' y, como ha exoresadim "ha sido una decisión que le ha costado tomar. Lo ha hecho por el bien de sus hijos y ha sido consensuada por ambos". "Ella ha contado que ha sido un año complicado, más de lo que pensáis. No vamos a entrar en sus problemas de salud. Ha sufrido mucho, los menores también y cree que debe estar más tiempo en casa y con sus hijos. No ha sucedido nada traumático ni hay terceras personas. A priori no existen esas terceras personas", ha afirmado, asegurando que "no ha pasado nada malo, le sigue queriendo y van a seguir siendo amigos".
Informaciones ante las que la influencer ha tomado una decisión, no volver a pronunciarse sobre el fin de su noviazgo ni responder a los que apuntan a que Cayetano no estaría en absoluto preocupado por su ruptura, sino disfrutando de su soltería. "Yo estoy muy bien mi vida, pero no voy a hablar más. No, porque voy a caer pesada la gente. La gente va a decir que pesada es. Ya está, ya está. Si es que... no hay más que decir. La gente se va a cansar. Ya está" ha afirmado rotunda.
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"Yo me voy a mantener en la misma línea... Vida sentimental o lo que quiera, voy a estar en la misma línea. No voy a decirte 'déjame en paz' porque no te lo voy a decir en la vida, jamás, pero... Ya está. Voy a seguir la misma línea, la misma línea con todo. Mi respeto a vuestro trabajo, pero también me respeto yo a mí misma" ha sentenciado, insistiendo en que "no voy a hablar más porque si no, de verdad, es lo mismo siempre".