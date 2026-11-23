Guardar

Nueva Delhi, 23 nov (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, anunció este lunes un paquete de 240.000 millones de rupias nepalíes (unos 1.625 millones de dólares) para ayudar a la reconstrucción de Nepal tras la riada que destruyó amplias zonas del país el pasado agosto.

"Nuestro compromiso será que la vida de las familias afectadas vuelva a la normalidad", declaró Modi a la prensa tras reunirse con su homólogo nepalí.

PUBLICIDAD

Shah llegó el domingo a Nueva Delhi en su primera visita oficial al extranjero desde que asumió el cargo, como parte de la búsqueda de Katmandú para recabar financiación internacional que permita costear la recuperación del país sin disparar su deuda externa.

"Cuando se dirigió a la ONU como el primer ministro más joven del mundo, pudimos apreciar un claro reflejo de su visión de futuro", agregó Modi dirigiéndose al líder nepalí, que llegó al poder en marzo impulsado por las protestas de la generación Z.

PUBLICIDAD

El paquete indio cubre más de un tercio de los 4.700 millones de dólares necesarios que el Gobierno nepalí estimó en septiembre para cubrir las exigencias totales de recuperación y reconstrucción.

Hasta ahora, Katmandú había logrado que el Fondo para Responder a Pérdidas y Daños (FRLD) de la ONU reservara en octubre una partida de 20 millones de dólares, sumada a aportaciones de emergencia de países como Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Canadá.

PUBLICIDAD

Shah agradeció que la India actuara como "el primer país en responder" tras el desastre.

Además extendió una invitación oficial a Modi para que visite Nepal.

Tras la riada, la India autorizó exportar hasta 600 megavatios de electricidad diarios hasta final de año para paliar el déficit provocado por la destrucción de trece proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Trishuli.

La catástrofe, que arrasó poblaciones enteras y sus infraestructuras a lo largo de más de 150 kilómetros en las cuencas de los ríos Bhote Koshi y Trishuli (y en el vecino Tíbet), dejó miles de cuerpos y restos humanos enterrados. Aún hoy más de 5.000 personas continúan desaparecidas.

PUBLICIDAD

En 2015, la India prometió unos 1.000 millones de dólares a su vecino tras el terremoto de Nepal de 2015, de los cuales el 75 % serían en forma de préstamo y el 25 % restante como subsidio. EFE

(foto) (vídeo)