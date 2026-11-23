Guardar

Un total de 15 personas han resultado heridas, una de ellas con pronóstico crítico y otra de carácter grave, tras un incendio registrado este domingo por la noche en un hospital situado en el distrito berlinés de Lichtenberg, según ha informado el Cuerpo de Bomberos de Berlín.

El suceso se desencadenó cuando el sistema automático de detección de incendios alertó de un fuego en una habitación de pacientes ubicada en la primera planta de uno de los pabellones del centro hospitalario. Ante el desconocimiento inicial del número de afectados, los servicios de emergencia activaron el protocolo por incidente de múltiples víctimas y desplegaron un dispositivo integrado por 83 efectivos.

PUBLICIDAD

Aunque los bomberos lograron controlar las llamas mediante un ataque interior, la rápida propagación del humo hacia otras dependencias del complejo obligó a evacuar el edificio y a poner a salvo a numerosas personas, que fueron evaluadas y atendidas en el lugar por los equipos sanitarios.

De los 15 afectados, las dos personas que presentaban lesiones de mayor gravedad --una de ellas con riesgo vital-- fueron trasladadas a otros centros hospitalarios bajo supervisión médica, mientras que los trece heridos leves recibieron asistencia en el mismo recinto sin requerir traslado.

PUBLICIDAD

Una vez extinguidas las llamas y ventiladas las instalaciones, los bomberos cedieron el control del inmueble a la Policía, que ha abierto una investigación para esclarecer el origen del fuego.