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Guadalajara (México), 22 nov (EFE).- Guadalajara, dirigido por el argentino Gabriel Milito, derrotó este domingo por 1-0 a Cruz Azul y consolidó su dominio en el cierre del torneo Apertura mexicano.

En la fase de los ocho mejores, que comenzará esta misma semana, Guadalajara se enfrentará con Pachuca, Cruz Azul con León, América frente a Monterrey y Atlas contra Toluca.

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Efraín Álvarez anotó hoy el único gol del partido y Guadalajara terminó con 33 puntos, uno más que los Azules y 3 por encima de América.

Álvarez marcó en el minuto 21 a pase de Richard Ledezma.

América terminó tercero tras ser caer el sábado 1-0 ante Tigres.

La tanda de partidos de ida de cuartos de final comenzará a mitad de esta semana y los de vuelta se jugarán entre el sábado y domingo.

El venezolano Salomón Rondón anotó un gol a Toluca, dio una asistencia y llevó a Pachuca a la fase decisiva del campeonato.

El 'rey Salomón' se consolidó como máximo goleador con 17. Le siguió Henry Martín de América con 11.

- Partidos de cuartos de final.

I: Pachuca-Guadalajara, León-Cruz Azul, Monterrey-América y Toluca-Atlas.

Vuelta: Guadalajara-Pachuca, Cruz Azul-León, América-Monterrey y Atlas-Toluca.