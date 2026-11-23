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El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha incorporado este lunes a la compañía Megaspeed a su "lista negra" de comercio por la cual prohíbe a esta empresa de centros de datos de Singapur, implicada en el escándalo de Nvidia, la compra de chips avanzados de inteligencia artificial.

Megaspeed, investigada por el presunto contrabando de chips de inteligencia artificial a China, fue fundada por Alice Huang, a quien las autoridades estadounidenses consideraban una agente de la inteligencia china y que mantenía una relación extramarital con Jensen Huang, restituido este mismo lunes como CEO de Nvidia.

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A partir de su inclusión en esta lista, las empresas estadounidenses no podrán enviar a Megaspeed bienes, software ni tecnología sin una licencia específica.

El Tesoro argumenta que la inclusión de Megaspeed en la lista se debe al "riesgo significativo" de un "desvío de productos avanzados de informática a usos finales o usuarios finales no autorizados". Megaspeed no solo necesitará una licencia sino que serán consideradas bajo "una previsión" de que las serán negadas.

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