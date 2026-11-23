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París, 23 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó que estudia recuperar una reforma constitucional de 2011 para introducir una regla de oro presupuestaria que obligue a los futuros gobiernos a controlar el déficit y contener el crecimiento de la deuda pública.

En declaraciones que publica este lunes Le Figaro, Macron calificó la propuesta de debate legítimo y afirmó que podría estudiarse si persiste la volatilidad de los tipos de interés de la deuda francesa, confirmando así una posibilidad adelantada el domingo por La Tribune Dimanche.

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"Si sigue habiendo volatilidad de aquí a enero, reflexionar sobre una regla de oro como la de 2011 puede ser una idea que explorar", señaló el presidente francés.

La iniciativa llega en un contexto de deterioro de las cuentas públicas, con un déficit previsto del 5,4 % del PIB y una deuda cercana a los 3,6 billones de euros, equivalente al 119 % del producto interior bruto.

Los rendimientos de los bonos franceses a diez años superaron puntualmente el 5 % a finales de octubre, un nivel que no se alcanzaba desde 2002.

La reforma recuperaría un texto aprobado por la Asamblea Nacional y el Senado en 2011, durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, pero que nunca completó su tramitación.

El proyecto establece que los presupuestos del Estado y de la Seguridad Social deben fijar objetivos plurianuales para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas.

Su incorporación a la Constitución permitiría someter las leyes presupuestarias al control del Consejo Constitucional en función del cumplimiento de esas trayectorias fiscales.

La aprobación requeriría un referéndum o el respaldo de tres quintos de los parlamentarios reunidos en Congreso.

Esta segunda opción haría necesario el apoyo de la Agrupación Nacional (RN), cuyo presidente, Jordan Bardella, celebró que Macron pareciera asumir una propuesta de su formación y anunció que su partido respaldaría la reforma si coincide con sus planteamientos.

La regla de oro también figura entre las propuestas de dirigentes de la derecha y el centro, como Édouard Philippe, Gabriel Attal y Bruno Retailleau.

La izquierda, por su parte, rechaza la iniciativa al considerar que limitaría la capacidad de los futuros gobiernos para desarrollar políticas económicas alternativas.