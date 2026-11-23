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Aqraba (Cisjordania), 23 nov (EFE).- Los ataques de Israel contra el personal médico en Cisjordania y Jerusalén Este se dispararon de forma "drástica" tras el 7 de octubre de 2023 y son un elemento constituyente de apartheid sobre este territorio palestino, según un informe publicado este lunes por la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI, en inglés).

"Lo que hemos entendido es que, cuando eres paramédico y vas identificado como tal, eso te va a causar problemas. Pueden atacarte directamente por ir señalizado como paramédico", explica a EFE Imran Anati, investigador de PHRI y autor del informe que la organización presentó días antes de su publicación en la localidad palestina de Aqraba (norte de Cisjordania).

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En un salón del Ayuntamiento de la localidad, Anati expuso junto a compañeros de PHRI y paramédicos palestinos que trabajan en la zona (la Gobernación de Nablus), los resultados del informe "Llegar, atender, sobrevivir: los ataques de Israel contra ambulancias, personal sanitario y los servicios de urgencias en Cisjordania".

"Hemos entendido", continúa Anati para resaltar qué elementos del informe lo diferencian de las habituales agresiones de israelíes a palestinos en Cisjordania desde hace décadas, "que los soldados israelíes y los colonos trabajan al mismo nivel al no permitir a la comunidad palestina existir".

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Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reflejan un crecimiento disparado de los ataques al sistema sanitario de emergencias en Cisjordania y Jerusalén Este: de 93 agresiones en 2022 a 233 en 2025, destacando además que cada evento registrado puede incluir varios ataques de distinta naturaleza.

Todo ello lleva a una erosión del principio de la neutralidad médica, explica el informe, a través de tres patrones de agresión: los crecientes bloqueos y restricciones de movimiento en la carreteras, los ataques directos a equipos médicos y hacer de la humillación y la intimidación a los trabajadores procesos rutinarios.

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"En una ocasión, destrozaron mi ambulancia. Todos los cristales: las ventanillas y la luna trasera quedaron hechos añicos. La carrocería también sufrió múltiples daños; en varios puntos, arrojaron piedras contra el vehículo", dice a EFE el paramédico Bashar Qariuti.

Los colonos trataron incluso de prender fuego a la furgoneta. "Mientras me dirigía a Aqraba, lanzaron artefactos incendiarios contra la ambulancia con la intención de quemarla", continúa.

Qariuti recuerda cómo su vida ha estado en peligro en cinco ocasiones por ataques directos cuando trabajaba, pero resalta que fue uno de sus compañeros de ambulancia quien perdió la vida. Se trata de Mohamed Awad, de la Media Luna Roja Palestina, muerto por disparos de colonos israelíes en abril de 2024.

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A los ataques directos se suma el intrincado sistema de puntos de control militares y puertas controladas arbitrariamente por el Ejército de Israel (y, en ocasiones, por los colonos) en Cisjordania.

Imposibilitan el tráfico para la población palestina local y, en el caso de las ambulancias, hacen perder a sus paramédicos un tiempo crucial para atender emergencias.

Datos de la ONU apuntan a que los obstáculos al movimiento de la población en este territorio han pasado de 642 en junio de 2023 a 925 en diciembre de 2025.

"Llegamos a un punto de control con un paciente herido que se desangraba. El soldado (israelí) empezó a llamar a oficiales de mayor rango para preguntarles qué hacer. Nos hicieron esperar diez minutos... fueron los diez minutos más largos de mi vida", relata en el informe una enfermera, Rana.

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El informe recoge cómo trabajar bajo ese nivel de violencia tiene además consecuencias psicológicas para estos trabajadores.

"Hemos soportado tantos golpes, tantas experiencias traumáticas... cosas capaces de aplastar hasta a las montañas y, aun así, seguimos adelante", resume Qariuti.

Los paramédicos entrevistados por PHRI aseguran sufrir una ansiedad persistente, agotamiento, pérdida de control o insomnio; además de ver sus relaciones personales afectadas: muchos no cuentan a sus familias lo que viven para no preocuparles.

"No hay una distinción clara entre el trabajo y el hogar, porque son voluntarios en los mismos espacios en los que viven: llenos de puntos de control, restricciones y violencia", advierte el informe.

La directora del departamento legal de PHRI en los territorios ocupados palestinos, Milena Ansari, denuncia que esta situación ha creado dos sistemas de atención médica diferentes que operan en la misma zona, para dos pueblos distintos con una distinción basada en la raza y la identidad.

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"Los palestinos están sometidos a un trato distinto y el sistema médico israelí está sometido a otro", dice a EFE, "esto es exactamente lo que es el apartheid: supremacía de un grupo sobre otro que sufre opresión y dominación", sentencia, ya que los colonos israelíes en Cisjordania no experimentan estas limitaciones para recibir asistencia médica.

La Convención de Ginebra estipula que heridos y enfermos (e inválidos y embarazadas) son objeto de protección y respeto particular, así como quienes les atienden.

Además, Israel, como potencia ocupante de Cisjordania tiene la obligación de garantizar la atención médica y medidas de sanidad pública a la población ocupada palestina.EFE

(foto) (vídeo)