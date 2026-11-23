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Pekín, 23 nov (EFE).- El viceministro de Ecología y Medio Ambiente y jefe de la delegación china en la Cumbre del Clima de Antalya (COP31) se expresó "profundamente decepcionado" con el resultado de la conferencia, pero instó a los países a no perder la confianza en el proceso climático multilateral.

No haber alcanzado un documento final "no debe llevarnos a cuestionar ni a perder la confianza en el proceso climático multilateral", ni a "las recriminaciones mutuas", señaló Li, según informaron medios locales.

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"Para afrontar el desafío común del cambio climático, defender el multilateralismo, la solidaridad y la cooperación es el único camino", afirmó el delegado.

Li aseguró que China participó "de forma plena y sustantiva" en las negociaciones, mantuvo más de 50 reuniones bilaterales y participó en más de 10 consultas multilaterales, alentando "activamente" a todas las partes a buscar soluciones prácticas para salvar sus diferencias.

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Asimismo, el viceministro de la cartera ambiental aseguró que Pekín seguirá avanzando en su estrategia nacional para abordar activamente el cambio climático y perseverando de forma constante en sus objetivos de alcanzar el pico de emisiones de carbono y la neutralidad de carbono.

La COP31 terminó este domingo sin un acuerdo político y reflejó así las actuales fisuras del multilateralismo, a pesar de que la cita contó con una prórroga récord de más de 44 horas de negociación que falló al tratar de reconciliar las posturas de diferentes bloques regionales.

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La presidencia turco-australiana de la cumbre no logró el consenso necesario para poder sacar adelante un texto base que hubiese servido como un acuerdo global sobre cómo combatir el calentamiento global, cuyos efectos se notan más cada año, con tragedias como las de Nepal, fenómenos meteorológicos como el Niño o calores extremos y sequía.

Antes del cierre, la delegación china se mostró "dispuesta" a apoyar el último borrador, aclarando que aunque tenía "inquietudes" respecto a algunos contenidos, Pekín estaba abierto a apoyar el texto para "enviar a la comunidad internacional una señal positiva de que los países se unen y cooperan". EFE

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