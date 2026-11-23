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Ankara, 23 nov (EFE).- Las autoridades turcas buscan a un león avistado el domingo en el distrito de Sariyer, al norte de Estambul, y han instado a los residentes de la zona a no salir de casa como medida de precaución.

Según informó la cadena local NTV, un amplio dispositivo terrestre y aéreo para capturar con vida al animal ha sido desplegado la pasada noche, tras el aviso de un vecino.

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En un comunicado, la Oficina del Gobernador de Estambul aseguró que ya se ha delimitado el sector donde se mueve el felino y subrayó que se están empleando "todos los medios posibles para capturarlo con vida".

El alcalde de Sariyer, Oktay Aksu, explicó a la emisora CNN Türk que el terreno ofrece un hábitat favorable para el animal, que se desplaza de forma constante, aunque apuntó que podría tratarse de un ejemplar domesticado.

"Pasa cerca de las gallinas, pero no les hace daño. Creo que es un león domesticado. Seguimos trabajando para encontrarlo y pedimos a los vecinos que no salgan de sus casas, tanto para protegerse como para no obstaculizar el operativo", señaló el regidor.

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Por el momento, se desconoce quién es el propietario del animal o cómo logró escapar, en un país cuya legislación prohíbe la tenencia particular de fauna salvaje.

Arda Koç, el testigo que alertó a las fuerzas de seguridad, relató al diario Hürriyet que salió en su vehículo tras escuchar rumores sobre la presencia del felino en un barrio muy transitado por familias y niños.

"Mientras conducía, se cruzó de repente delante de mi coche. Al principio me asusté y avisé de inmediato a la gendarmería; cinco minutos después ya estábamos en el punto donde lo habían visto por última vez", detalló.

La búsqueda se concentraba esta mañana en una extensa área de Sariyer, que ha sido acordonada, y los equipos de emergencia van reduciendo gradualmente el perímetro para cercar al animal. EFE