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Bangkok/Madrid, 23 nov (EFE).-

Jerusalén.- La ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel publica un informe en el que denuncia el crecimiento “drástico” de los ataques israelíes contra el sistema de atención médica de emergencias en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, que considera un elemento constituyente de apartheid.

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Caracas.- Concluye el cuarto ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición a la espera de que se concreten cambios en leyes sobre derechos políticos y nuevas excarcelaciones.

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Bogotá.- La Fundación Compaz, del expresidente Juan Manuel Santos, celebra un evento para recordar el décimo aniversario de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la ahora extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que puso fin a un conflicto armado de medio siglo en el país. Teatro Jorge Eliécer Gaitán (Vídeo)(Foto)

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Mekelle (Etiopía).- Berhane Tsegay, padre de tres hijos y residente de la ciudad de Sheraro, en Tigré (norte), ya sufrió el desplazamiento interno durante la devastadora guerra de 2020-2022 entre esta región etíope y el Ejército federal del país, pero ahora teme de nuevo verse expulsado de su hogar por la creciente tensión y escalada de presencia militar en la frontera con la vecina Eritrea. Por Simon Berhane.

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Banten (Indonesia).- Indonesia mantiene este lunes la búsqueda de desaparecidos en una fábrica de productos de confitería que resultó incendiada el sábado, un siniestro que deja un saldo preliminar de tres fallecidos, mientras equipos forenses trabajan en identificar restos humanos hallados en el sitio, en la provincia de Banten, colindante con Yakarta.

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Berlín.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, interviene ante la Asamblea Parlamentaria DE LA OTAN de la Alianza Atlántica y se reúne con el canciller alemán, Friedrich Merz, en un momento en que se intensifican los contactos diplomáticos para impulsar el proceso de paz en Ucrania a la vez que los esfuerzos para apoyar militarmente a Kiev ante la llegada del invierno.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien participa antes en la sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica que se organiza en la Cámara Baja del Parlamento alemán.

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La Paz.- El Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (Sepmud) presenta un informe de situación del feminicidio en Bolivia.

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Bruselas.- Los principales sindicatos de Bélgica convocan este lunes una huelga general y manifestaciones a nivel nacional en protesta contra las políticas del Gobierno federal y el aumento del coste de la vida.

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París.- La crisis de la vivienda que golpea a Francia, como a otros países europeos, amenaza con convertirse en una cuestión clave en la campaña para las elecciones presidenciales del próximo año y con peso en el voto.

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Berlín.- La ministra de defensa ucraniana, Yevhen Khmara, visita Berlín.

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Bratislava.- Los primeros ministros del Grupo de Visegrado (Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia) se reúnen en la capital eslovaca con el canciller federal austríaco, Christian Stocker.

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Nueva Delhi.- El primer ministro indio, Narendra Modi, se reunió este lunes en Nueva Delhi con su homólogo nepalí, Balendra Shah, que realiza su primer viaje oficial al exterior en busca de fondos para reconstruir el país himalayo tras la masiva riada glaciar de agosto.

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Bruselas.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, hará declaraciones a su llegada al Consejo de Agricultura y Pesca.

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Berlín.- Protesta del sindicato ver.di contra la carga de trabajo en el sector de reparto de paquetería en Berlín.

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, bajó un 3,31 % este lunes, mientras siguen las preocupaciones por el sector de la inteligencia artificial, después de que Wall Street viviera el viernes su peor sesión desde abril del año pasado.

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Nueva York (EEUU).- Se entregan en Nueva York los premios Emmy Internacional, en los que compiten por el premio a mejor actor el español Javier Cámara por 'Yakarta' y el argentino Ricardo Darín por 'El eternauta', así como varias producciones televisivas españolas y latinoamericanas en categorías de miniserie, comedia, drama, telenovela o documental deportivo.

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París.- París se adentra en el universo de la Alhambra con una exposición, en el Instituto del Mundo Árabe, que invita a descubrir los secretos de esta joya del arte islámico, símbolo del esplendor arquitectónico y cultural de Granada (España).

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Tokio.- Hace 30 años, un 23 de noviembre de 1996, salió a la venta en Japón el primer tamagotchi y ahora vuelve a estar en lo más alto impulsado por la nostalgia de quienes eran niños cuando salió el juego y por el auge de la moda de los 2000 que ha convertido el icónico juguete de tres botones en un accesorio más para su bolso.

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eva/alm/EFE

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