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(Actualiza con ataque a refinería rusa en los Urales)

Moscú, 23 nov (EFE).- Drones ucranianos golpearon esta noche depósitos de petróleo en la república rusa de Tatarstán y, según medios, una de las mayores refinerías del sur del país en la región de Rostov y otra de las más avanzadas tecnológicamente en los Urales.

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Las autoridades tártaras, cuya región está a unos 1.300 kilómetros de la frontera ucraniana, confirmaron "el ataque de los aparatos no tripulados enemigos" contra las instalaciones petroleras de Kaleikino, cerca de la localidad de Almetievsk.

Admitieron daños en varias instalaciones que ya fueron atacadas por Kiev la pasada semana, aunque negaron que se hayan producido víctimas personales. Por este motivo, en Tatarstán se declaró el peligro de drones y todos los aeropuertos de la república han limitado sus operaciones.

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Según los canales de Telegram coo Astra, que citan testigos oculares, en Kaleikino se ha declarado un gran incendio. Kaleikino es una de las refinerías clave de la red magistral de oleoductos rusos. Ahí se mezclan flujos de petróleo de diferentes calidades procedentes de la propia Tatarstán, Siberia occidental y las regiones de Udmurtia y Bashkiria.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró recientemente que Kiev ha reducido a menos de la mitad la capacidad de refinado de su enemigo. A su vez, la prensa occidental informó de que los ucranianos han golpeado en las últimas semanas la mitad de las mayores refinerías de Rusia.

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Canales de Telegram también informaron este lunes de que los drones ucranianos también alcanzaron durante la noche una refinería en Rostov (Novoshajtinski), que ya interrumpió sus operaciones en septiembre en otro ataque similar.

La prensa destaca que esa refinería, la única de la región que limita con Ucrania, es vital para el suministro de combustible a todo el sur de Rusia.

El gobernador Yui Sliusar estimó en más de 80 los aparatos enemigos derribados esta madrugada por las defensas antiaéreas y admitió, sin precisar, que debido a la caída de fragmentos de drones ucranianos se produjeron incendios.

Además, los drones ucranianos alcanzaron una de las refinerías tecnológicamente más avanzadas de Rusia, en la región de Perm (Urales). Según Astra, dichas instalaciones pertenecen a la mayor petrolera privada del país, Lukoil.

La fuente precisa que se ha declarado un incendio en dicha refinería, que produce más de 13 millones de toneladas de petróleo anuales que están destinadas tanto al mercado interno como a la exportación. Los medios destacan que esa instalación ya fue atacada en septiembre, con un saldo de un muerto y un incendio que fue sofocado horas después, y en agosto pasado.

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El gobernador de Perm, Dmitri Majonin, admitió daños este lunes en instalaciones industriales, sin precisar, debido al ataque de drones enemigos.

En total, según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas antiaéreas han derribado durante la noche 192 drones ucranianos sobre 16 regiones del país y la anexionada península de Crimea.EFE