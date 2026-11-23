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Las fuerzas de seguridad de Ecuador han detenido a un presunto cabecilla de la organización criminal 'Los Lobos', identificado con el alias de 'Sayayín' y acusado de delitos como sicariato, extorsiones, porte de armas y desmembramientos, según ha anunciado el ministro de Defensa Nacional ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo.

La captura ha sido ejecutada por efectivos del Ejército de Ecuador en el marco de una operación del Bloque de Seguridad desarrollada en la terminal terrestre de Amaluza, en la provincia sureña de Loja, a partir de información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del país sudamericano.

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De acuerdo con los datos difundidos por Loffredo a través de sus redes sociales, el sospechoso --al que ha calificado de "asesino en serie"-- pretendía movilizarse de una provincia a otra en el momento de su interceptación, incautándose en su poder armas, municiones y varios tacos explosivos.

"Extorsiones, sicariato y hasta desmembramientos. Así habría sembrado el terror este cabecilla de 'Los Lobos'", ha señalado el titular de Defensa ecuatoriano, quien ha subrayado la contundencia del operativo militar afirmando que, "entre la cárcel o el infierno, 'Sayayín' eligió la cárcel".

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