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Pekín, 23 nov (EFE).- China evitó este lunes confirmar si el formato de diálogo trilateral con Estados Unidos y Rusia, estrenado la semana pasada en la ciudad meridional china de Shenzhen, tendrá continuidad, al tiempo que rechazó el establecimiento de esferas de influencia y defendió el multilateralismo.

La reunión, celebrada el pasado jueves en la citada localidad, congregó a los presidentes chino, Xi Jinping, estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladímir Putin, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

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"China siempre ha defendido la igualdad entre todos los países, grandes y pequeños, y está comprometida con la democratización de las relaciones internacionales y la construcción de un mundo multipolar igualitario y ordenado", afirmó hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun en rueda de prensa.

Guo aseguró que China "no busca la competencia geopolítica ni pretende establecer esferas de influencia", sino que mantiene relaciones amistosas con los demás países basadas en el respeto mutuo y la igualdad de trato.

"China seguirá practicando un verdadero multilateralismo y trabajando junto con los demás países para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad", agregó el vocero.

Estas declaraciones respondían a una pregunta sobre la posible continuidad del formato trilateral y el riesgo de que su institucionalización debilitara los mecanismos multilaterales existentes, al dejar fuera de las conversaciones a otros países y organizaciones internacionales.

El portavoz remitió a la información publicada previamente por Pekín sobre la cumbre, sin precisar si los tres países habían expresado su voluntad de repetir el encuentro ni pronunciarse directamente sobre sus posibles consecuencias para el multilateralismo.

Tras la cita, Putin manifestó su deseo de repetir la reunión y la comparó con la Conferencia de Yalta de 1945, aunque admitió que todavía no podía considerarse un formato consolidado.

El encuentro de Shenzhen, de unos 80 minutos, concluyó con compromisos generales sobre estabilidad estratégica, riesgos nucleares y suministro energético, pero sin avances concretos sobre la guerra de Ucrania, ausente del comunicado conjunto.

La posibilidad de que las tres potencias aborden cuestiones de seguridad internacional sin la participación de los países afectados ha suscitado reservas entre dirigentes europeos, que han rechazado fórmulas de negociación sobre Ucrania que excluyan a Kiev y a Europa. EFE

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