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Tres miembros de la Fuerza Armada de El Salvador han fallecido como consecuencia de una "explosión accidental" registrada mientras participaban en una misión en Haití destinada a rescatar a cuatro compañeros secuestrados por las pandillas locales, según ha anunciado este lunes el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

En un extenso comunicado difundido a través de sus redes sociales, el mandatario ha identificado a los fallecidos como el teniente Cristian Daniel Palacios Santos y los cabos Emerson Alexander Zepeda Zelada y Wilber Manuel Serrano Medina, a quienes ha calificado de "héroes salvadoreños" por haber puesto el cumplimiento de la misión "por encima de su propia seguridad".

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Bukele ha anunciado la creación de un fondo especial de un millón de dólares (unos 910.000 euros) para respaldar a los allegados de los tres militares, mediante el cual cada familia recibirá una entrega inmediata de 200.000 dólares (alrededor de 182.000 euros) y el importe restante se destinará a garantizarles un ingreso mensual adicional a las prestaciones reglamentarias de la institución castrense.

Asimismo, el jefe de Estado ha asegurado que cualquier efectivo desplegado en Haití que desee regresar podrá hacerlo "de inmediato, sin temor a represalias", dado que existen otros militares dispuestos a relevarlos.

El anuncio se produce apenas unos días después de que el propio Bukele sacara pecho del despliegue de 2.500 militares salvadoreños en territorio haitiano durante el acto de presentación de su candidatura presidencial para 2027, donde aseguró que sus tropas estaban dando "una lección a las pandillas de Haití" y situó el rescate de los cuatro aerotécnicos retenidos entre los objetivos prioritarios de la operación.

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El contingente salvadoreño participa en las ofensivas contra las bandas armadas que controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y sus alrededores, en un contexto marcado por recientes operaciones conjuntas como la llevada a cabo la pasada semana en la comuna haitiana de Martissant, que se saldó con la muerte de al menos 34 presuntos pandilleros.