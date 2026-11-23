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La artista catalana Alba Farelo, conocida como Bad Gyal, ha pedido este lunes el voto progresista y ha deseado que "toda la gente joven" vote a la izquierda en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

"Es muy importante que todos votemos en estas elecciones. Aquí estamos hablando de nuestro futuro y espero que toda la gente joven esté votando a la izquierda porque podemos estar muy jodidos por lo menos cuatro años", ha dicho en un vídeo publicado en Instagram.

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Además, ha defendido que los "problemas" de España no son ni la inmigración que "viene a buscar un futuro", ni las "políticas de integración" ni los impuestos.

"Ahora la cosa va en serio y necesito que toda la gente joven entienda que los problemas de este país no son la inmigración. No es la inmigración que viene a buscar un futuro ¿vale? No son las políticas de integración, no son las políticas de mejora, no son los impuestos. Entendamos los problemas reales y hay que votar a la izquierda. Todo el mundo votando", ha añadido.

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La artista, que no es la primera vez que hace declaraciones políticas, ha apostillado que ya no es momento de "bromas". "Se han hecho muchas bromas sobre 'me gustaría hablar con Trump, me gustaría hablar con Hitler'. Con las gorritas de 'Make Spain Great Again' y todo esto. No es momento de hacer bromas", ha zanjado.

Bad Gyal ha participado recientemente en el Concierto-Manifiesto x Palestina, que se celebró en enero en Barcelona, donde compartió escenario con artistas como Rosalía, Oques Grasses, Morad, Lluís Llach, Amaia o Fermín Muguruza.