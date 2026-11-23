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Tiflis, 23 nov (EFE).- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, prometió hoy firmar un tratado de paz con Azerbaiyán una vez la nueva Constitución sea aprobada en referéndum por los habitantes del país caucásico.

"Tras la adopción de la nueva Constitución no sólo firmaremos y ratificaremos un tratado de paz con Azerbiyán, sino que instauraremos una paz institucional, duradera y reversible. Se trata de una situación histórica y sin precedentes", dijo en un mensaje a la nación.

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Renuncia a reclamaciones territoriales en Nagorno Karabaj

Pashinián comenzó su discurso leyendo el preámbulo del proyecto de nueva Constitución armenia, del que ha sido retirada la reclamación territorial sobre la región de Nagorno Karabaj, bajo control azerbaiyano desde 2023.

"Es un placer presentarles el nuevo proyecto de Constitución de la República Armenia", dijo y añadió que cada ciudadano puede plantear sus propuestas en la página web donde se publicó la carta magna.

En línea con las demandas de Azerbaiyán para la firma del tratado de paz, el nuevo preámbulo aboga por la creación de "un Estado independiente, pacífico, seguro y próspero en nuestro territorio reconocido internacionalmente".

La actual carta magna armenia incluye en su preámbulo una alusión a la declaración de la Independencia armenia que, a su vez, recoge la reunificación con Nagorno Karabaj, territorio que hace tres años fue abandonado por sus más de 100.000 habitantes armenios.

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Subrayó que la cuarta república que surgirá tras la aprobación de la Constitución se diferenciará de las anteriores por la "ausencia de conflictos" y por defender la seguridad, las libertades y el bienestar de los armenios. Y acusó al partido de la guerra de querer impedir que los armenios vivan en paz con sus vecinos.

Pashinián llama a la oposición a apoyar convocatoria de referéndum

Pashinián, cuyo partido Contrato Cívico cuenta con mayoría absoluta, admitió que le faltan seis escaños para la mayoría constitucional, por lo que llamó a la oposición a aprobar la convocatoria de la consulta popular.

Adelantó, como ya hiciera la pasada semana, que dimitirá si gana el no y si los armenios aprueban la Constitución, entonces no se presentará a la reelección en los próximos comicios.

"De esa forma, Armenia entrará en una era histórica completamente nueva, cuando no tendrá que elegir nunca más entre la paz y el Estado, la paz y la independencia, la paz y el bienestar, la paz y la democracia. Nosotros debemos tener paz, independencia, Estado, prosperidad, libertad y democracia", proclamó.

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Expresó su confianza en que "la oposición renuncie a su estatus de único obstáculo en la senda de la paz y no intente obstaculizar al único dueño de la República Armenia, el pueblo".

Pashinián, quien anunció la pasada semana la publicación del proyecto de Constitución del país caucásico, prometió hace muchos meses que convocaría un referéndum para que sean los armenios los que decidan si quieren normalizar definitivamente las relaciones con Bakú.

El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, ha reiterado que para garantizar una paz duradera en el Cáucaso, Armenia debe enmendar su Constitución y eliminar de ella toda reclamación territorial. Con todo, el principal partido opositor, Armenia Fuerte, ya aseguró la pasada semana que no aceptará cambios constitucionales a petición de Bakú.

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El partido gobernante liderado por Pashinián ganó las recientes elecciones legislativas con mayoría absoluta (64 escaños), pero se quedó a las puertas de la mayoría constitucional necesaria (70) para reformar la carta magna sin necesidad de recurrir a otras formaciones políticas. En caso de no lograrlo, Pashinián podría verse obligado a convocar de nuevo elecciones legislativas.

Los líderes occidentales han instado a armenios y azerbaiyanos a firmar las paces lo antes posible, de lo que dependen numerosos proyectos económicos regionales en los que tienen interés Europa y Estados Unidos.EFE