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Madrid, 23 nov (EFE).- Las últimas encuestas elaboradas para las elecciones generales del 29 de noviembre en España coinciden en situar al Partido Popular (PP, derecha) como primera fuerza, con una estimación de voto de entre el 30,3 % y el 31,9 %, y apuntan a que junto a la ultraderecha de Vox superarían con holgura los 176 escaños necesarios para alcanzar una mayoría absoluta.

Estas son las principales conclusiones de los sondeos publicados hasta este lunes, último día en que se pueden difundir antes de las elecciones generales del próximo domingo.

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La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe publicar o difundir encuestas durante los cinco días previos a la votación, en este caso entre el martes 24 y el sábado 28.

El Partido Socialista (PSOE), liderado por el presidente del Gobierno español y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha recortado la distancia con el PP por el primer puesto a lo largo de la campaña y su estimación de voto oscila entre el 27,2 %, la más corta, y el 30,9 % la más amplia.

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Vox afianza su posición como tercera fuerza, con entre el 17,3 % y el 19 % de los votos, frente al 12,3 % de respaldo que obtuvo en las elecciones de 2023.

El sondeo de 40dB para el diario El País sitúa al PP en el 31,8 % de los votos y le otorga 130 escaños, mientras que Vox obtendría el 17,3 % y 57 diputados, por lo que juntos sumarían 187 (11 por encima de la mayoría absoluta).

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El PSOE lograría 124 diputados con el 30,9 % de los votos y el izquierdista Frente Amplio 9 con el 3,9 % de apoyo. Según este estudio demoscópico, el equilibrio entre los bloques de derecha e izquierda apenas ha variado tras diez días de campaña electoral.

Las formaciones nacionalistas ERC (catalana), EH Bildu (vasca) y BNG (gallega) ampliarían su representación en el Congreso, donde entraría por primera vez la fuerza regional de izquierda Adelante Andalucía con hasta tres diputados, mientras que los partidos Junts (catalán) y PNV (vasco) se quedarían por debajo de los 5 escaños y no podrían formar grupo propio.

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El sondeo de Sigma 2 para El Mundo concede un 31,7 % del voto al PP, que obtendría entre 124 y 130 escaños; un 28,3 % al PSOE (de 113 a 119 diputados), un 17,9 % a Vox (58-63), un 7,2 % a Frente Amplio (11-14) y un 0,7 % al izquierdista Podemos, que se convertiría en un partido extraparlamentario.

Además, ERC lograría 11 diputados, cuatro más que en 2023, mientras que Junts bajaría de 7 a 3.

La encuesta de NC Report para el diario La Razón da al PP el 31,9 % y entre 130 y 133 escaños; al PSOE el 27,2 % (entre 108 y 111 diputados), a Vox el 19 % (entre 64 y 66) y a Frente Amplio el 5,6 % (8-9).

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Según este estudio, los socialistas mejorarían 1,1 % su estimación de voto respecto al que se publicó el 16 de noviembre.

El diario El Español publica una encuesta de Sociométrica que concede al PP un total de 134 escaños y le da una ventaja de 3 puntos sobre el PSOE, que lograría 114 escaños; a Vox le otorga 63 diputados y a Frente Amplio 4. EFE

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