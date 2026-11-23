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Ana Milena Varón

Los Ángeles (EE.UU.), 23 nov (EFE).- Dos violentos operativos de las autoridades migratorias en Seattle y Los Ángeles, incluido el arresto de un padre mexicano y su hija en un aeropuerto, han reavivado las preguntas de activistas y funcionarios electos sobre el uso de la fuerza excesiva y la falta de cambios pese a las críticas públicas.

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"Son las contradicciones, ¿verdad?, que tiene este Gobierno de Donald Trump, que a pesar de que perdió las elecciones de manera dramática y reconoció él mismo (el presidente) que había excesos, no se ve que vayan a bajar la intensidad de esta política inhumana", dice a EFE Pablo Alvarado, codirector de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

El hecho más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestaron a los migrantes mexicanos Ricardo Larrondo Mendoza y su hija, Sofia Hernandez Mejia, cuando embarcaban en un vuelo en Seattle hacia Los Ángeles.

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Los arrestos se realizaron en la misma pasarela de acceso al avión, en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, justo en la puerta del avión.

La detención fue captada en un video en el que se observó cómo Hernández Mejía pedía auxilio mientras era sostenida contra el suelo por un oficial de inmigración, que amenazaba con detener a una persona que grababa el arresto y le pedía que no usara fuerza excesiva.

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ICE ha dicho que los inmigrantes habían excedido el plazo autorizado por su visa para estar en el país, "en violación de las leyes de nuestra nación".

Olia Catala, la abogada de inmigración que representa a ambos detenidos, dijo a KOMO News que padre e hija ingresaron al país en 2015 con visas de turista y que presentaron una solicitud de asilo que sigue pendiente, y ambos tenían permisos de trabajo.

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En ese sentido, ICE dijo a EFE que "para que quede claro, las solicitudes pendientes 'no' confieren estatus legal".

Las autoridades federales también dijeron que acusarán a la joven mexicana por supuestamente arrojar un café caliente sobre uno de los agentes de ICE. Sin embargo, un testigo y Catala dijeron a la televisora que la agresividad en el arresto causó que la inmigrante tirara el café.

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El primero en reaccionar fue el gobernador de Washington, el demócrata Bob Ferguson, quien afirmó en redes sociales que ICE está "completamente fuera de control" y cuestionó las tácticas de los agentes, que podrían haber violado una ley estatal que prohíbe ocultar sus rostros y exige su identificación.

Por su parte, Alaska Airlines expresó su preocupación por el operativo y reiteró su compromiso de tratar a los pasajeros con dignidad y respeto, mientras que el aeropuerto de Seattle anunció que pediría explicaciones a las autoridades federales.

"Este es un ejemplo más de la violencia de ICE. No creemos que vaya a detenerse; por eso seguimos impulsando la campaña para que esta agencia desaparezca y cierren el centro de detención de Tacoma, que acaba de ser comprado por el Gobierno de Trump", dijo a EFE Josefina Mora Cheung, vocera del grupo La Resistencia, basado en Seattle.

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Los operativos con uso de la fuerza también llegaron a California.

El pasado viernes, agentes de ICE rompieron la ventana de un automóvil en un estacionamiento de Santa Clarita y sacaron por la fuerza a un hombre que, según testigos citados por Los Angeles Times, acababa de salir de una estación del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD, por sus siglas en inglés). Tras esposarlo, se lo llevaron en una camioneta negra.

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A esto se suma un incidente el pasado 30 de octubre de 2026, cuando un video captó a un agente de ICE apuntando con un arma de fuego a un transeúnte durante una detención migratoria en North Hollywood, en el condado de Los Ángeles.

"Están perpetrando abusos de derechos humanos extremos como no los habíamos visto en los Estados Unidos. No sabemos por cuánto tiempo lo van a sostener, pero el daño que están causando a la comunidad, a los niños, a las familias es irreparable; va a quedar una cicatriz enorme", puntualiza Alvarado.

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El director de NDLON se mostró pesimista sobre que se detengan las detenciones, incluso si los tribunales lo ordenan. EFE