25/06/2026 Ana Obregón EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Julio Iglesias vuelve a estar en el ojo del huracán mediático después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña haya abierto una investigación contra el artista al admitir a trámite la querella presentada por dos extrabajadoras domésticas por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante a las que fueran sus empleadas mientras trabajaron para él en sus residencias de Bahamas y Punta Cana en 2021. Después de que la Fiscalía de la AN rechazase hace unos meses la denuncia de estas dos mujeres por falta de competencia al considerar que los hechos debían ser investigados en el lugar en el que supuestamente se habrían cometido, el caso ha dado un importante vuelco y el cantante deberá regresar a nuestro país para prestar declaración el próximo 3 de febrero.

Un duro revés judicial para Julio Iglesias, que por el momento no se ha pronunciado públicamente sobre este tema -como sí lo hizo tras la denuncia de sus exempleadas para defender su absoluta inocencia de las graves acusaciones-, pero que sí ha hecho reaccionar a Ana Obregón para dar públicamente la cara por él. Después de que Isabel Preysler haya expresado que "por supuesto" que su exmarido cuenta tanto con su apoyo como con el de sus hijos Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias, ahora es la bióloga la que ha salido en defensa de su gran amigo.

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"Es que a ver, por favor" ha afirmado rotunda cuando la prensa le ha preguntado si confía en su inocencia. "Si el propio juez ha dicho que eso no supone un juicio valorativo de su credibilidad, si lo ha dicho él. Todos los juicios se investigan y a mí me encanta que lo investiguen para que vean cómo han mentido todos" ha sentenciado, asegurando que lo único que le "interesa" es que "se hable de la querella penal que sí se ha admitido contra el diario ES y cinco periodistas" por publicar el testimonio de las exempleadas acusando a Julio de agresión sexual y vejaciones. "Eso es lo importante. Adiós" ha zanjado muy seria, dejando claro que está al lado del cantante en este complicado trance.