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El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ha impuesto este domingo en la carrera del Gran Premio de Las Vegas, vigésima primera prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante de los McLaren del británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) ha protagonizado una excepcional remontada de la vigésima a la octava plaza y Fernando Alonso (Aston Martin) ha terminado decimonoveno.

En Nevada, el tetracampeón del mundo resistió durante toda la carrera la presión de los Mercedes, que perdieron sus posiciones de podio en las vueltas finales en favor de los coches 'papaya', y se garantizó su tercer triunfo del año. A pesar de que consiguió defender su posición de pole en el inicio, Verstappen vio cómo en varias ocasiones el británico George Russell (Mercedes) le adelantaba, pero conseguía recuperar pronto la posición.

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