19/11/2026 Rosanna Zanetti desvela qué le enamoró de David Bisbal y recuerda el inicio de su historia de amor: "Lo teníamos claro". Rosanna Zanetti cuenta los días para disfrutar de la Navidad junto a los suyos. La modelo venezolana afronta estas semanas con ganas de recuperar la tranquilidad familiar, especialmente ahora que su marido, David Bisbal, se encuentra de gira por Latinoamérica. La pareja, que comenzó su relación en 2016 y se casó en 2018, tiene dos hijos en común, Matteo y Bianca, y comparte también la vida familiar con Ella, la hija mayor del cantante, fruto de su relación con Elena Tablada. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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MADRID (CHANCE)

Rosanna Zanetti cuenta los días para disfrutar de la Navidad junto a los suyos. La modelo venezolana afronta estas semanas con ganas de recuperar la tranquilidad familiar, especialmente ahora que su marido, David Bisbal, se encuentra de gira por Latinoamérica. La pareja, que comenzó su relación en 2016 y se casó en 2018, tiene dos hijos en común, Matteo y Bianca, y comparte también la vida familiar con Ella, la hija mayor del cantante, fruto de su relación con Elena Tablada.

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Durante su último encuentro con la prensa, la venezolana ha reconocido que está deseando que el artista regrese a casa para disfrutar de unos días alejados de los compromisos profesionales. "David está de gira, deseando que también ya llegue a casa, que está en Latinoamérica y que lleve una temporada por allá. Y deseando que ya lleguen Navidades para desconectar, para bajar el ritmo, estar tranquilos, en familia, cotidianidad, normalidad", ha confesado.

También ha hablado de lo mucho que echa de menos a sus familiares en Venezuela, con quienes no siempre consigue reunirse debido a la situación que atraviesa el país y a que muchos viven ahora en distintos lugares del mundo. "Extraño mucho eso con la situación que hay en Venezuela. Bueno, qué pasa con mi familia y en general. Todo el mundo está separado, está disperso en otros países y extraño muchísimo eso. A veces logramos juntarnos y a veces cuesta", ha explicado.

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Por otro lado, ha recordado los comienzos de su historia de amor con David Bisbal y ha asegurado que se conocieron en un momento de sus vidas en el que ambos tenían claro qué buscaban en una pareja. "Cuando nos conocimos fue un momento vital en el que teníamos claro lo que queríamos, hacia dónde sí, ya hace como una elección. Totalmente diferente, con el corazón pero también con conciencia, sabiendo lo que quieres, tus límites", ha reflexionado.

Además, ha reconocido que antes de tener hijos en común ya conocía la faceta paternal del almeriense, algo que también influyó en la imagen que tenía de él: "Obviamente yo lo veía a él como padre, esa faceta de él yo ya conocía antes de tener hijos nosotros".

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