11/05/2026 La salvamar Diphda de Salvamento Marítimo en La Restinga (El Hierro) POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS AUTONOMÍAS SALVAMENTO MARÍTIMO

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Salvamento Marítimo y Guardia Civil han interceptado durante la madrugada de este domingo dos cayucos que navegaban en aguas cercanas a la isla de El Hierro y los escoltaron hasta el Muelle de La Restinga.

Así lo ha informado el organismo estatal, que agrega que en la primera de las embarcaciones viajaban 74 inmigrantes subsaharianos, entre ellos cinco mujeres y tres menores; mientras que aún no se disponen del número de personas de la segunda.

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En este sentido, las operaciones fueron coordinadas por el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Tenerife e intervinieron la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil y la salvamar Diphda.

Por su parte, durante la jornada de este sábado solamente llegó una embarcación irregular a Canarias, siendo un cayuco con 67 subsaharianos, entre ellos cinco mujeres y cuatro menores, que fueron traslados hasta el Muelle de La Restinga.