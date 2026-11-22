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San Salvador, 22 nov (EFE).- Uno de los tres militares salvadoreños fallecidos en Haití al manipular explosivos en un campamento fue sepultado este domingo en Olocuital, al sureste de la capital, con honores y la presencia de altos mandos de la Fuerza Armada, según informaron medios locales.

Familiares, amigos y compañeros de armas despidieron al teniente de transmisiones Cristian Daniel Santos Palacios, cuyo cuerpo llegó al país el sábado, de acuerdo con las publicaciones.

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El ministro de la Defensa de El Salvador, René Merino, dijo a los familiares de Santos Palacios que "es un dolor, pero también para nuestro país es un honor haber tenido una persona que es un ejemplo para la patria".

Otro militar sostuvo durante el sepelio que la labor de Santos Palacios era la "definición más pura del deber, el honor y la abnegación", por lo que "fuimos testigos de su temple inquebrantable en cada misión".

La Fuerza Armada y el Ministerio de la Defensa no han informado en sus redes sociales sobre los actos fúnebres de este militar y tampoco han dado detalles del incidente que ocasionó su muerte.

Este es el primer incidente con muertos y heridos que afecta a las fuerzas salvadoreñas desde que se desplegó el contingente de dos millares de uniformados de El Salvador en Haití.

Más de 2.000 militares salvadoreños se encuentran en Haití para la búsqueda de cuatro soldados del país centroamericano emboscados y desaparecidos desde el pasado 18 de octubre y cuyo paradero aún es desconocido, y en este contexto han apoyado en operaciones contra las pandillas y la recuperación de territorios.

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Según indicó la noche del sábado la Secretaría de Prensa de la Presidencia, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, "ha fortalecido la operación militar en Haití, como parte del despliegue en el territorio para rescatar a los cuatro técnicos de aviación salvadoreños secuestrados por las pandillas", sin entrar en detalles.

El contingente salvadoreño, que incluye a miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en la isla entre 2004 y 2017.

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Haití enfrenta una compleja crisis de seguridad en la que cinco fuerzas nacionales y extranjeras participan en operaciones contra las bandas armadas que mantienen el control de amplias zonas de Puerto Príncipe y otros territorios del país caribeño.

Al menos 4.595 personas murieron y otras 2.050 resultaron heridas en Haití entre enero y septiembre de 2026, en medio de una escalada de violencia protagonizada por las pandillas que modificaron sus estrategias ante la presencia de fuerzas internacionales de seguridad, según denunció recientemente la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. EFE

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