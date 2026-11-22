Guardar

El tenista español Carlos Alcaraz se proclamó campeón de las Finales ATP, la tradicional Copa de Maestros donde compiten los ocho mejores jugadores de la temporada, al superar (6-2, 7-6(7)) este domingo al número uno del mundo, el alemán Alexander Zverev, en la final celebrada en el Inalpi Arena de Turín (Italia).

El murciano pasó por encima del dos veces campeón, en 2018 y 2021, para convertirse por primera vez Maestro del tenis, en la que era su segunda final seguida en este torneo que solo ganaron antes Manuel Orantes (1976) y Álex Corretja (1998) para España, además de Garbiñe Muguruza en la WTA en 2021. Alcaraz, de dulce las últimas semanas, dominó y desesperó al número uno.

PUBLICIDAD

Tras una complicada lesión de cuatro meses, el de El Palmar volvió en el US Open y ganó los títulos de Tokio y, de manera consecutiva, Viena y el Masters 1000 de París. Alcaraz firmó su 14ª victoria seguida en un espectacular desenlace de temporada, con uno de los trofeos más señalados del calendario: sexto título de 2026 y 30º de su carrera, para pensar ahora en la Copa Davis.