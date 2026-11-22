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Moscú, 22 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas neutralizaron 170 drones ucranianos de largo alcance sobre siete regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, según informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 170 drones ucranianos de ala fija", indicó en Telegram el mando castrense ruso.

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Las autoridades rusas no reportaron daños a la infraestructura crítica rusa, mientras el canal independiente ruso indicó que "probablemente" habría sido alcanzada la dirección regional de la Guardia Nacional rusa en la sureña Krasnodar.

Según el medio, en las redes sociales de los habitantes de esta ciudad se publicaron fotos que muestran nubes de humo sobre la urbe.

El gobernador de la región fronteriza de Briansk, Yegor Kovalchuk, denunció en MAX, la red de mensajería rusa que "en la localidad de Kister del distrito Pogarse resultó herido un hombre de 32 años tras el ataque de un dron contra una casa".

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Señaló que durante la pasada noche sobre esta región fueron derribados 21 aparatos no tripulados de ala fija.EFE