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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha afirmado este sábado que la reapertura del estrecho de Ormuz depende de que Estados Unidos cumpla con las demandas de Irán, asegurando que la seguridad en el Golfo Pérsico debe ser garantizada por los propios países de la región.

Araqchi ha enfatizado la disposición de Irán al diálogo con Estados Unidos, aunque ha vuelto a reiterar que la reapertura de Ormuz depende del cumplimiento de las demandas de Teherán, recalcando que "no hay solución a la situación actual a menos que Estados Unidos reconozca sus errores y cumpla sus compromisos anteriores".

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El mandatario iraní ha sostenido en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia iraní ISNA, que la reapertura no sería "difícil" si Washington aceptara las "condiciones razonables" de Irán, que según él, son "compatibles" con el Derecho Internacional.

Así, el jefe de la diplomacia iraní ha confirmado que su posición sigue siendo "clara": "hasta que no se cumplan las demandas de Irán, la cuestión del estrecho de Ormuz y su reapertura no está sobre la mesa. Al mismo tiempo, siempre hemos declarado que, así como estamos preparados para defendernos, también estamos dispuestos al diálogo".

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En este sentido, Araqchi ha pedido que continúen las conversaciones diplomáticas entre Teherán y Washington y ha expresado su esperanza de que el "bloqueo se levante mediante un enfoque racional". En relación a la reciente visita de una delegación catarí a la capital de Irán, ha afirmado que son "esfuerzos diplomáticos habituales" y que "los intermediarios existentes entre Irán y Estados Unidos participan continuamente en intercambios, transmitiendo ideas y propuestas durante sus reuniones".

Por otro lado, el ministro iraní también ha hecho incapié en que la seguridad regional debe basarse en las "capacidades" y la "cooperación" de los propios países del Golfo Pérsico, afirmando que "la principal lección de las guerras pasadas es que la seguridad regional debe ser endógena, y las discusiones sobre este tema ya han comenzado".

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Estas declaraciones se producen en el marco del conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán. Teherán respondió con ataques contra objetivos en territorio israelí y bases militares estadounidenses desplegadas en distintos países de la región.

Aunque ambos países suscribieron a mediados de junio un memorando para poner fin a las hostilidades, los enfrentamientos se reanudaron posteriormente y el conflicto continúa sin resolverse, con episodios esporádicos de violencia.

La guerra ha afectado gravemente al tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio internacional de petróleo y gas natural licuado, cuya práctica paralización ha contribuido a disparar los precios mundiales de los combustibles.