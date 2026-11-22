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Seúl, 22 nov (EFE).- El ministro de Educación de Corea del Sur, Choi Kyo-jin, ofreció su dimisión este domingo, en medio de la controversia generada por las medidas aprobadas a última hora para evitar las trampas con inteligencia artificial (IA) en el examen nacional de acceso a la universidad, que tuvo lugar el jueves.

"Ahora que el examen ha concluido, siento una profunda responsabilidad y presento mi renuncia", explicó Choi en un comunicado del ministerio, recogido por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

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El responsable explicó que durante el proceso de preparación del examen se aprobaron una serie de medidas justo antes de la prueba que causaron "inconvenientes" a los estudiantes.

"Como ministro responsable, considero que no puedo eludir las críticas por no habernos preparado con antelación", aseguró.

Un par de días antes del examen, las autoridades surcoreanas anunciaron una serie de medidas para evitar trampas utilizando la IA, como prohibir los dispositivos electrónicos en las aulas o revisar las gafas de los examinados, además de tapar todos los botones de su ropa con adhesivos.

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Los responsables llegaron a enviar alertas de emergencia para hacer sonar los móviles de los estudiantes y comprobar que nadie tenía su teléfono encima en el momento de la prueba.

Aun así, se detectaron al menos 111 infracciones relacionadas con dispositivos electrónicos.

Según el Ministerio de Educación, 54 de las infracciones fueron detectadas mediante las alertas de emergencia, otras 52 mediante distintos controles y en cinco se constató la utilización de dispositivos durante el examen, entre ellos gafas con inteligencia artificial y minicámaras.

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Los controles se reforzaron después de que el aspirante mejor clasificado en un examen de contabilidad fiscal confesara el domingo pasado haber utilizado una minicámara para enviar preguntas a una IA y consultar las respuestas en un teléfono, lo que generó una ola de preocupación en el país.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, pidió este viernes "sanciones ejemplares" para los estudiantes que cometan infracciones en los exámenes nacionales ante el aumento del uso de la IA para hacer trampas. EFE