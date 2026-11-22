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Los equipos negociadores de la Cumbre del Clima (COP31), que se celebra en la ciudad turca de Antalya, continúan atrapados en un punto muerto en el que se encuentran desde hace dos semanas y trabajan a contrarreloj para acercar posturas sobre el futuro de los combustibles fósiles, la financiación para los países en desarrollo y el calendario de los principales informes científicos internacionales.

A estas horas, la presidencia de la COP31 prosigue sus esfuerzos para articular un texto de consenso que sigue sin concretarse cuando ya han transcurrido más de 24 horas desde el cierre oficial previsto de la cumbre, con las delegaciones aún inmersas en frenéticas rondas de negociación.

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"Son negociaciones difíciles, pero los debates siguen siendo productivos y se puede llegar a un acuerdo", ha resaltado de manera optimista la secretaria de energía del Reino Unido, Miatta Fahnbulleh, en declaraciones recogidas por la agencia Bloomberg.

En torno a la medianoche, los equipos negociadores han reconocido que aguardan una propuesta final tras horas de deliberaciones sobre los principales puntos de fricción entre los distintos bloques de países.

Entre estas divisiones destaca la financiación destinada a ayudar a las economías emergentes a descarbonizarse y adaptarse al cambio climático. Asimismo, varias delegaciones han expresado su frustración por la reiterada omisión de referencias explícitas a los combustibles fósiles --así como a la aceleración de la transición para abandonarlos-- en los borradores presentados a puerta cerrada.

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Las delegaciones han denunciado falta de transparencia y comunicación con la Presidencia, así como intromisión de los lobbies petroleros en los asuntos de la cumbre. "Nunca habíamos visto algo así", ha afirmado la presidenta del grupo africano, Nana Antwi-Boasiako Amoah.

Las tensiones indican que las negociaciones podrían concluir sin que se llegue a alcanzar ningún acuerdo, pudiendo repetirse de esta manera el escenario de la conferencia de Copenhage en el año 2009.