Guardar

El ministro británico de Defensa, Wes Streeting, ha distanciado este sábado la postura del Reino Unido sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, de la actitud de "amistad" exhibida por Estados Unidos, calificándole de "asesino a sangre fría" y reiterando su respaldo al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien ha descrito como el mayor advocador "por la libertad y la democracia en Europa desde Churchill".

Las declaraciones de Streeting se producen tras una visita a la capital ucraniana y después de la caída de misiles y drones rusos en Polonia, donde tropas británicas participaban en ejercicios militares en conjunto con otros países.

PUBLICIDAD

"Nadie ha hecho más que el presidente Zelenski por la libertad y la democracia en Europa desde Churchill. Un honor estar en Kiev para hablar de qué más podemos hacer para ayudar a Ucrania a superar este invierno. Reino Unido y Europa están junto a Ucrania y lo seguirán estando todo el tiempo que haga falta", ha subrayado el mandatario británico en una publicación en sus redes sociales.

Asimismo, Streeting ha endurecido el tono respecto al presidente ruso después de que este mantuviese encuentros trilaterales con China y Estados Unidos durante la celebración del Foro Económico de Cooperación en Asia-Pacífico. Allí, el presidente estadounidense, Donald Trump, tildó de "amigo" a Putin, comentario que no ha sentado bien en Downing Street.

PUBLICIDAD

"De nada sirve que Putin acuda a cumbres internacionales, recorra la alfombra roja y hable el lenguaje de la paz, si en los días siguientes asistimos a intensos bombardeos, especialmente contra infraestructuras civiles. Por eso creo que en Europa sabemos exactamente a quién nos enfrentamos con Putin es un asesino a sangre fría", ha achacado.

Streeting viajó a Kiev tras pasar el viernes en Polonia para reunirse con soldados británicos que participaban en el ejercicio 'Koalicja', un simulacro destinado a preparar a las tropas de la coalición de voluntarios para un posible despliegue en la Ucrania de la posguerra.

PUBLICIDAD

El viernes por la mañana, dos misiles rusos y lo que se sospecha que era un dron cayeron en Polonia, aterrizando uno de los misiles a unos 35 kilómetros del lugar donde se realizaba el ejercicio militar.

"Lo ocurrido en Polonia, que fue una provocación escandalosa, y tal y como escuchasteis ayer del Gobierno polaco y del secretario general de la OTAN, parece más que una coincidencia que esas violaciones del espacio aéreo tuvieran lugar al mismo tiempo que el ejercicio de la fuerza para Ucrania", ha reivindicado.

PUBLICIDAD

De esta manera, el ministro de Defensa ha asegurado que "debe haber una respuesta" ante dicha "provocación" y, por ello, "la mejor respuesta, y la que instaría a todos nuestros aliados a adoptar, es hacer más por apoyar a Ucrania".

"El mensaje que debemos enviar al Kremlin, la disuasión que necesitamos, es que Putin -y quienes le rodean- deben comprender que cuanto más intenten disuadir a Europa de apoyar a Ucrania, más intensificaremos nuestros esfuerzos", ha matizado.