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Washington, 21 nov (EFE).- Kansas City Current venció este sábado por 1-2 al Washington Spirit que entrena el español Adrián González en la final de la NWSL, lo que supuso el primer título de liga para la joven franquicia de Misuri, fundada en 2020, y un importante chasco para las capitalinas, que perdieron jugando en casa ante su público.

La derrota de Spirit supone además un mazazo especialmente duro para el cuadro propiedad de Michelle Kang, una de las empresarias más influyentes del fútbol femenino, por ser la tercera final liguera consecutiva que deja escapar.

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Los tantos de DiBernardo y Debinha fueron la recompensa de un equipo que fue cuarto en la temporada regular pero que cuajó un excelente tramo final de torneo y hoy mantuvo la concentración en un escenario difícil, un Audi Field atestado de seguidores del equipo de casa, que nunca dio la sensación de controlar el partido y solo pudo recortar distancias con un tanto de Rodman en el descuento.

El partido arrancó tenso y agarrotado y la primera jugada de peligro, a los 10 minutos, fue sintomática; Cantore se hizo un nudo en los pies y le dejó a Chawinga un pasillo libre de 50 metros hasta el arco defendido por MacIver.

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La malauí llegó algo desfondada por la carrera y la guardameta escocesa demostró, salvando el mano a mano, por qué ha sido la portera que ha sumado esta temporada más porterías a cero.

A las pupilas de González les dio más sustento al final el ruido ensordecedor de su afición que el juego.

De hecho, la zaga capitalina tembló cuando Hopkins y Chawinga se descolgaban en alguna que otra transición, y los acercamientos más prometedores en los primeros 45 minutos fueron todos de Kansas.

El cuadro de casa no dispuso de una ocasión clara de peligro hasta poco antes del descanso, cuando Cantore estampó en una defensora un balón que había quedado suelto en el área.

La jugada se había construido con la fórmula que Spirit trató de explotar repetidamente en la primera parte, abriendo mucho a las extremos y enviando al espacio para buscar la explosividad de su tridente ofensivo.

La charla del descanso surtió efecto, y Washington salió en la reanudación con más pausa y dictado.

Sin embargo, fue Kansas quien abrió la lata y cambió el guion con un gol olímpico de DiBernardo que MacIver no acertó a atrapar porque la central Sharples, muy avispada, le ganó claramente la posición bajo palos.

González movió el banquillo tras el tanto, dando entrada a Ngock y Bolt por Bethi y Cantore, pero Spirit no conseguía sacudirse el nerviosismo, y su mayor peligro seguía llegando cuando Rodman lograba encontrar metros por delante.

De sus pies salió una gran ocasión que marró Luvanga, sustuida a continuación por Kouassi.

Lorena salvó después un buen cabezazo de Rudd tras un córner. Washington continuó con el propósito de encerrar a Kansas City en su área y, con el tiempo ya cumplido, llegó el rechace que dejó sola a Debinha, que sorteó a MacIver y anotó el 0-2.

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Spirit respondió a los dos minutos cuando Rodman, en la que ha sido su mejor temporada hasta la fecha, cabeceó a gol una falta colgada al área.

Las de González rondaron el empate en los tres siguientes minutos, pero Current aguantó y se llevó merecidamente un título que consagra un proyecto fundado apenas en 2020 y que ha apostado por el fútbol femenino con mayúsculas.

- Ficha técnica:

1. Washington Spirit: Sandy MacIver; Lucia Di Guglielmo, Tara Rudd, Esme Morgan, Gabrielle Carle; Andi Sullivan, Mélissa Bethi (Monique Ngock, m.64), Leicy Santos (Ashley Latch, m.80); Sofia Cantore (Tamara Bolt, m.64), Trinity Rodman y Clara Luvanga (Rosemonde Kouassi, m.73).

Entrenador: Adrián González.

2. Kansas City Current: Lorena; Laney Rouse, Gabrielle Robinson, Kayla Sharples, Izzy Rodriguez; Lo’eau LaBonta, Vanessa DiBernardo (Rocky Rodríguez, m.80); Michelle Cooper (Elizabeth Ball, m.88), Croix Bethune (Debinha, m.80), Temwa Chawinga; y Haley Hopkins.

Entrenador: Chris Armas.

Goles: 0-1, m.57: Vanessa DiBernardo. 0-2, m.87: Debinha. 1-2, m.89: Trinity Rodman.

Árbitro: Joshua Encarnación. Amonestó a Mélissa Bethi, Clara Luvanga, Tara Rudd y Michelle Cooper.

Incidencias: final de la temporada 2026 de liga de fútbol femenino estadounidense NWSL disputada en el estadio Audi Field de Washington DC con lleno absoluto: 19.365 espectadores.