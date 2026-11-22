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Bogotá, 21 nov (EFE).- Once Caldas y Atlético Nacional no se hicieron daño este sábado en el inicio del Grupo A de los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización de Colombia e igualaron 0-0 en el estadio Palogrande de Manizales.

El encuentro estuvo marcado por el juego fuerte, que incluso provocó la expulsión de Felipe Marín, de Atlético Nacional, al minuto 40, algo que el equipo local no supo aprovechar para ser superior.

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Entre tanto, los visitantes tuvieron que sacrificar temprano en el juego a los creativos James Rodríguez y Edwin Cardona, para ingresar futbolistas que le permitieran defender el resultado y terminar llevándose, como ocurrió, un punto de la casa del Once Caldas.

La jornada del Grupo A comenzó el viernes con el partido entre Deportivo Independiente Medellín (DIM) e Independiente Santa Fe, que marcó el regreso a las canchas, en el segundo tiempo, del creativo Juan Fernando Quintero tras una ausencia de varias semanas por lesión.

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El Poderoso, dirigido por Amaranto Perea, fue superior a su rival y logró anotar al minuto 72 en una jugada en la que el veterano atacante Jackson Martínez lanzó un centro desde el costado derecho que mandó al fondo, de primera, el delantero Jeison Medina.

En el Grupo B, Millonarios se llevó un punto de su visita al Deportivo Cali en un partido en el que mostró una buena imagen, sobre todo en defensa donde complicó a uno de los equipos que mejor ataca en el campeonato.

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El partido más entretenido de la primera jornada lo protagonizaron el Atlético Bucaramanga y América de Cali, que igualaron 2-2.

Los caleños tomaron la ventaja en el minuto 8 con una anotación del venezolano Jhon Murillo, pero los anfitriones remontaron con dos tantos del atacante argentino Luciano Pons, uno al 18 y otro al 33.

Sin embargo, los visitantes consiguieron el 2-2 definitivo al 38 con un gol del delantero Tomás Ángel.

El extremo del Bucaramanga Kevin Londoño fue expulsado al minuto 91 por amagar con golpear a un rival y provocar al resto de sus contrincantes. EFE