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El fuerte viento que está soplando en la Comunitat Valenciana ha dejada rachas de viento que ha alcanzado los 118 km/h en la localidda alicantina de Xixona en la zona de Castell, según los registros de Avamet.

Asimismo, se han sobrepasado los 100 hm/h en otros puntos como en la Poblà de Benifassà, que llegado a los 114 km/h; los 113 en la Font de la Figuera; los 11 en Xodos; los 105 km/H en Xert o los los 103 km/h en Rosell o Bunyol. En Castell de Cabres han llegado a los 100 km/h.

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Así, la Aemet ha activado el aviso amarillo amarillo por viento en el interior norte de Castellón, interior de Valencia, y en el interior y litoral norte de Alicante. En estas zonas se pueden alcanzar rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora.

Por su parte, El Centro de Coordinación de Emergencias advierte de que de preemergencia por riesgo de incendios forestales este domingo es alto en el interior norte de Castelló, interior y sur de Valencia, y al norte de Alicante y bajo-medio en el resto de la Comunitat Valenciana.

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