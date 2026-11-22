Leire Martínez ha dejado claro que su etapa en La Oreja de Van Gogh forma parte del pasado y que no tiene intención de seguir alimentando la polémica sobre su salida del grupo. La cantante, que atraviesa un momento especialmente ilusionante en su carrera en solitario, se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de sus antiguos compañeros durante su paso por los 40 Music Awards Santander, donde estaba nominada a Mejor Álbum por su primer trabajo en solitario: "Honestamente, me da igual. Es un tema del que ya me desvinculo totalmente. Ellos han hablado, pues que sigan hablando", ha afirmado con contundencia.
Preguntada sobre si había conseguido pasar página después de lo ocurrido, Leire no ha dejado lugar a dudas: "Uy, yo sí, yo hace tiempo ya que pasé páginas. Sí, sí. Ya está". La artista prefiere centrarse en esta nueva etapa profesional, que está viviendo con ilusión y tranquilidad: "Estoy disfrutando, aprendiendo un montón. Muy conectada con esa parte mía creativa y con muchas ganas de todo lo que viene", ha explicado. Además, ha reconocido que, aunque los cambios siempre requieren un proceso de adaptación, se encuentra en un buen momento personal y artístico.
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Durante el encuentro con los medios, Martínez también ha querido pronunciarse sobre las críticas y los comentarios de odio que recibe Amaia Montero, defendiendo una postura contraria a cualquier tipo de ataque: "Yo nunca estaré de acuerdo con el odio, no sé, injustificado. Bueno, ni justificado siquiera. Creo que odiar es algo terrible y solo genera cosas malas", ha señalado. La cantante ha insistido en que su rechazo al odio va más allá de nombres propios: "Me da igual que sea Amaia o que sea cualquiera. Creo que el odio, mira, deberíamos desterrarlo ya".
En cuanto a su nominación a Mejor Álbum, Leire ha reconocido sentirse especialmente orgullosa de competir en una de las categorías más importantes con su primer disco en solitario. Aunque ha bromeado con que aplaudirá a Rosalía si finalmente se lleva el premio, tiene claro a quién dedicaría el reconocimiento si resultara ganadora: "Empezaré dedicándomelo a mí misma y, por supuesto, a toda esa red de apoyo que he tenido en todo este tiempo, que son los que me han sostenido y los que me han animado a que siguiera adelante". Una declaración que refleja el momento de renovación que vive la artista, decidida a mirar hacia delante y dejar atrás las polémicas.
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