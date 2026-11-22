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Antalya (Turquía), 22 nov (EFE).- La sesión plenaria de clausula de la Cumbre del Clima de Antalya (COP31), que comenzó este domingo con unas tres horas de retraso, contó, en su primera media hora, con escenas de confusión por parte de la presidencia turca y con críticas por parte de Rusia y Bielorrusia por el modo de elección de la Mesa de la COP, que cuenta con 11 países.

"En este texto, todo el mundo puede encontrar algo de lo que buscaban", declaró en el inicio de la sesión el presidente de la COP31, el ministro de Medio Ambiente turco, Murat Kurum, quien consideró que "el multilateralismo puede todavía lograr resultados".

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La plenaria tuvo momentos de confusión. Kurum tuvo que interrumpir la sesión por haberse equivocado de los puntos a someter aprobación. "Disculpad nos hemos liado, tened paciencia", agregó.

Asimismo, los representantes de Rusia y Bielorrusia protestaron por la renovación de la Mesa de la COP, el órgano colegiado con 11 asientos que dirige el desarrollo político y procesal de la cumbre junto al país anfitrión.

Moscú y Minsk estimaron que se les perjudicó en la renovación al dejarles de lado, pues alegaron tener derecho a silla por ser un país europeo no miembro de la UE. EFE